Praegu toetust taotledes saab suveks joogivee majja

„Seega on hetkel just sobiv aeg taotluste esitamiseks, et suveperioodil puhas joogivesi ja kanalisatsioon majja saada. Tänaseks on ehitustööd lõpetanud ja toetuse kätte saanud juba 590 eraisikut, lisaks oleme 460-le andnud positiivse otsuse tööde tegemiseks. 10-miljonilisest taotlusvooru eelarvest on enam kui poole aastaga rahastusotsustega kaetud juba 3 miljonit eurot,“ sõnab Eisenberg.