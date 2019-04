Põllumajandusmuuseum avab seateemaliste esemete näituse

Karjalaskepäeval viidi pärimuse järgi läbi erinevaid rituaale, et tagada karja tervis, loomade kojutulek ja sigimine. Ka põllumajandusmuuseum lubab vanu kombeid austada – viia läbi karjaõnne tagavaid riituseid, lasta lambad ja kitsed värske õhu kätte ja vaadata, kuidas karjus nendega hakkama saab.

Muuseumi laudast sigu küll ei leia, kuid ajutiste näituste saalis avatakse Heino Kõrgeperve seateemaliste esemete väljapanek, mis kannab pealkirja „Kõik algas kollasest seast“. Notsusid on kogunenud maailma erinevaist paigust – nii ilu- kui ka tarbeesemetena. Avamisel on kohal ka Kõrgperv ise, kes jutustab põnevaid lugusid, kuidas ta oma kogusse kelmikaid sigu on leidnud.