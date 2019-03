RMK otsib rohkem kui 1300 hektarile poollooduslikele kooslustele hooldajaid

RMK juhatuse liikme Kristjan Tõnissoni sõnul on RMK huvitatud, et võimalikult palju poollooduslikke kooslusi jõuaks maaeluga seotud ettevõtjate ja ettevõtlike kodanike kasutusse.

„Poollooduslikud kooslused on see osa looduskaitsest, mis ilma kohalike inimeste ettevõtlikkuseta oleks määratud hääbuma. Kohalike inimeste osavõtt on võtmeks, et tagada väheintensiivset majandamist vajavate koosluste selline hooldus, mis säilitab nii inimestele kallid maastikud kui nende unikaalse elurikkuse. Rendile antavad maad aitavad tugevdada riigi ja kohaliku maaeluga seotud ettevõtjate vahelist tihedat koostööd ja on heaks näiteks, et ka looduskaitsealadel saab elada ja tööd teha,“ rääkis Tõnisson.