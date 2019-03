Algas loomakasvatuse toetuste taotlemine

Piimalehma kasvatamise otsetoetust on võimalus saada kuni 400 piimalehma pidajal. Toetuse eesmärk on toetada just seda Eesti piimasektori osa, kus tootjate ja loomade arvu vähenemine on olnud viimastel aastatel kõige suurem.

Üleminekutoetust ute ja ammlehma kasvatamiseks saavad vastavate loomade pidajad. Uttesid peab taotleja nimel registris olema vähemalt 10, ammlehmade arvule piirmäära ei ole. Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on tasandada põllumajandustootjate sissetuleku erinevusi võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikide põllumajandustootjatega

Nõuded toetuse saajatele on samasugused nagu eelmisel aastal - loomade vanus, arv, karjas pidamise aeg jne on kehtestatud maaeluministri määrustega. Samuti on toetuste saamise tingimused kirjeldatud PRIA kodulehel www.pria.ee/loomatoetused2019

„Kõigil toetuse soovijatel tuleb taotlus täita ja esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel. E-teenuste kasutajal on enda identifitseerimisel vaja kasutada ID-kaarti koos PIN koodidega või mobiil-ID’d. „Soovitame klientidel kindlasti kontrollida, kas nende ID kaardi sertifikaadid ja PIN koodid on töökorras. Taotluse esitamisel jälgige abistavaid teateid veendumaks, et kõik soovitud toetused saaksid taotletud,“ rõhutas PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

e-PRIA teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Abi saab PRIA otsetoetuste infotelefonil 737 7679. PRIA teenindusbüroodes on klientidele kasutada kliendiarvutid ning kliente aidatakse e-PRIA kasutamisel E – N kella 9 – 16.