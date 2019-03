Soome lahes saab senisest rohkem lõhet püüda

„Kõnekaim muudatus on kahtlemata meie Soome lahe lõhekvoodis. Tolle saavutamine oli suur töövõit, mille vilju sel aastal maitsta saab,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.

Nimelt, Eestil on Läänemeres kaks lõhekvooti – avaosa oma on ligi 2000 kala ja Soome lahe oma umbes 1000. Kuna avaosa kvoodist püütakse tegelikkuses välja vaid 30% ning Soome lahe kvoot täitub juba enne hooaja lõppu, oli igati loogiline võtta sealt, kus jääb üle, ning lisada sinna, kus on puudu.