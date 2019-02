Keskkonnaministeerium eraldab ligi 2 miljonit eurot erametsade toetuseks

„Sõlmitud lepinguga eraldasime metsade hoolduseks ja kaitseks kaks miljonit eurot, mida erametsaomanikel tuleb taotleda Erametsakeskuselt. See on märkimisväärne summa, millest usume, et on metsaomanikele palju abi,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler kasvanud toetussummade kohta.