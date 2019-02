Hanede ja laglede ohjamiskava valmib järgmiseks sügiseks

Tegevuskava on suunatud hallhane, rabahane, suur-laukhane, valgepõsk-lagle ja kanada laglega seotud probleemide lahendamiseks. Eestis peatub kevadrände ajal mitme nädala vältel üle 100 000 valgepõsk-lagle ja üle 80 000 suur-laukhane.

„Hanede tegevuskava eesmärgiks on leppida kokku suunised, et ühelt poolt tagada nimetatud liikide populatsioonide soodne seisund ja samal ajal vähendada linnukahjusid põllupidajatele ning riske elanikkonna tervisele ja lennuohutusele,“ selgitas Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk.

Mitmed haned ja lagled on olnud riikidevahelise looduskaitselise koostöö sihtmärgiks ning nende seisund on viimastel aastakümnetel paranenud. Mõnede haneliste arvukus kasvab hüppeliselt, näiteks valgepõsk-lagle arvukus on 60ndate aastate algusest Lääne-Eestis tõusnud üle kümne korra.