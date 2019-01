Poolast pärit toiduks kõlbmatu liha jõudis ka Eesti ettevõteteni

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) on Euroopa Liidu kiirhoiatussüsteem, mis on peamine vahend kiireks reageerimiseks toidu ja söödaga seotud vahejuhtumite teavitamiseks. Kõik 28 Euroopa Liidu liikmesriiki on RASFFi liikmed, samuti Euroopa Komisjon ja Euroopa Toiduohutusamet (European Food Safety Authority). Lisaks selle on RASFF täisliikmed Island, Liechtenstein ja Norra.