PRIA maksab otsetoetusteks 133,9 miljonit eurot

„Aasta on olnud põllumeestele põua tõttu keeruline ja PRIA teab, kui väga rohkem kui 14 000 tootjat tänavu otsetoetusi ootavad,“ ütles PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive.

Otsetoetused on märkimisväärne osa PRIA vahendatavatest toetustest, nende maht moodustab rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul makstavatest summadest.

Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast ligi 10 miljonit eurot suurem. „Lubasime põllumehi aidata pindala- ja loomapõhiste toetuste tavapärasest varasema maksmisega ning alustamegi esimesel võimalikul päeval, mil Euroopa reeglid otsetoetuste lõplikke summasid maksma hakata lubavad ehk 3. detsembril,“ tõdes Ahti Bleive.

Kinnitatud ühikumäärad on 2018. aastal

Ühtlasi makstakse üle 2000 euro otsetoetusi saavatele taotlejatele proportsionaalselt tagasi eelmisel aastal kriisireservi kogutud ja kasutamata jäänud raha, mis on 1,260127 % taotleja üle 2000 euro jäävalt otsetoetuste summalt.

Kõik toetused maksab PRIA välja alates 3. detsembrist paari nädala jooksul. PRIA palub klientidel arvestada, et iga liiki toetus laekub eraldi maksena ning raha võib arvelduskontole jõuda mitmel kuupäeval. Kliendini jõuab lõplik summa - määratud toetustest on juba tehtud vajalikud vähendused ja tasaarveldused ning füüsiliste isikute toetustelt on kinni peetud tulumaks.