Keskkonnaministeerium on saatnud kooskõlastusringile 2022. aasta kutselise kalapüügi võimaluste määruse ning seal on kirjas, et järgmisel aastal rannakalanduse püügivõimalusi ei vähendata ja piirarvud jäävad samaks nagu sel aastal.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi töö „Eesti kalandussektori riikliku töökava täitmine 2020.–2021. aastal“ selle aasta vahearuande lõppjäreldustes on välja toodud, et rannakalanduse püügivõimsus ei ole varude suurusega kooskõlas ja kalavaru seis on paljudes rannikupiirkondades kesine. Lisaks toonitavad teadlased, et kindlasti ei tohi püügikoormust kuskil suurendada. Teadlased on välja töötanud ka vastavad soovitused, mille rakendamise analüüsimisega ministeerium hetkel tegeleb.

Keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles, et teadlaste ettepanekud nõuavad väga suurt muutust ja selle mõju ei ole rannakaluritega veel arutatud. „Ülepeakaela keegi sellist otsust ei langeta, sest see mõjutab väga paljude inimeste elu ja sissetulekut,“ sõnas keskkonnaminister. „Seepärast rõhutan, et teadlaste ettepanek puudutas lubatud võrkude arvu, mitte ajaloolise püügiõiguse osaku muutmist võrreldes teiste isikutega. Me ei kavatse ajaloolist püügiõigust muuta. Rannakalandust on Eesti rahvale vaja, sest värske, kodumaine ja tervislik toit on kõrgelt hinnatud ja asendamatu, nii see peakski jääma,“ kinnitas Tõnis Mölder.