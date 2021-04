Aknalaual kasvavad nii tomatid, kurgid kui ka õunapuud

Praegu on paljudes kodudes aknalaudadel tõeline pidupäev – püsielanikest potilillede kõrval on koha sisse võtnud maitsetaimepotid ja taimekastid suveks kasvuhoonesse, rõdule või aeda peenrale ettekasvatatavate taimedega. Rõõmu nende jälgimisest on palju, sest noored taimekesed viskavad pikkust suisa silmaga nähtavalt.