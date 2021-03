Lääne-Viru piimafarmi müüakse oksjonil 3 miljoni eurose alghinnaga

Müüdava tervikvara hulgas on nii farmihooned, kõrvalhooned, maa ja mets ning uuele omanikule müüakse kompleks koos ligi 300 looma ja 4400 tonni söödavaruga. Lisaks on üksikute objektidena müügis põllutöömasinaid ja 8 kinnistut.

Roela Suurtalu juhatuse liikme Jaan Neelokse sõnul on ta farmi müügimõtteid kaalunud juba mõnda aega põhjusel, et põllumajandussektoris on ta tööd teinud juba pikalt ning ees ootavad uued väljakutsed. Tema sõnul on tegemist potentsiaalika ja igati toimiva piimatootmiskompleksiga.