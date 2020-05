Taimekaitsevahendite kasutamises on Eesti üks säästlikumaid Euroopas

„Taimede kaitsmine on oluline, et põllumajandustootjad saaksid kaitsta oma toodangut umbrohtude, haiguste ja kahjulike putukate eest ning seeläbi suudaksid täita oma rolli Eesti toidujulgeoleku tagamisel. Põllumeeste töö eesmärgiks on kindlustada, et meie toidulaual oleks piisavalt kvaliteetset ja tervislikku toitu. Taimekaitse temaatika tekitab toidutarbijates tihti küsimusi, millele on oluline anda selged ja arusaadavad vastused,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Selleks, et tarbijatele paremini selgitada taimekaitse olemust ja vajalikkust on põllumajanduskoja veebilehel valminud uus alamleht teadliku taimekaitse kohta. Sealt saab teada, mida taimekaitse tähendab, kuidas on seejuures tagatud toiduohutus ja keskkonnakaitse ning millised on Eestis trendid taimekaitsevahendite kasutamisel,“ lisas Sõrmus.

Põllumajanduskoja juhi sõnul on meil põhjust rõõmustada: kuigi oleme niigi taimekaitsevahendite kasutamise osas üks säästlikumaid riike Euroopas, siis on Eesti põllumehed viimastel aastatel hakanud kasutama vähem taimekaitsevahendeid. „See peegeldab põllumeeste panust keskkonnahoidu ja keskkonnasõbraliku mõttelaadi juurdumist tootmises,“ rõhutas Sõrmus.