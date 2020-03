6 miljoni suurune investeering paneb piimatööstuse tööle "piimaenergial"

Rajatava biogaasijaama eesmärk on piimatööstusest kogutud reovee ja vadaku anaeroobne kääritamine biogaasi saamiseks. Plaanis on biogaas ära kasutada tööstuses vajamineva auru tootmiseks, asendades senist põlevkiviõli.

«Näeme ringmajandust olulise võimalusena ja naljatamisi saame öelda, et me hakkame tööle piimaenergial. Biogaas on parim püsivat energiat pakkuv taastuvenergia allikas, sest erinevat bioloogilist massi on Eestis suhteliselt palju, samas kui päikest pigem vähe ja ka tuul pole püsiv,» sõnas Estover piimatööstuse tegevjuht Hannes Prits.