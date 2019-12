Homsest ei tohi reisilt kaasa tuua apelsini või tellida sertifikaadita seemneid

Suurim muudatus hõlmab nõuet, et väljastpoolt ELi saabuvatel reisijatel on ilma fütosanitaarsertifikaadita (taimetervise nõuetekohasust tõendava dokumendita) keelatud kaasa tuua taimi, istukuid ja lõikelilli, puu- ja köögivilju, aed- ja metsamarju ning seemneid.

Nimetatud dokumenti väljastab päritoluriigi taimekaitseteenistus, kui kaup on ohutu ning sellel puuduvad sihtriigi jaoks ohtlikud haigused ja kahjurid.

See tähendab, et väljastpoolt ELi ei tohi kaasa tuua ega veebipoest tellida isegi mitte ühte puuvilju või seemneid. Sisseveoks keelatud taimed ja taimsed saadused konfiskeeritakse ja hävitatakse.

Ettevõtetel tuleb arvestada, et kõik taimed sh puu- ja köögiviljad ning seemned peavad olema fütosanitaarsertifikaadiga varustatud. Uue määrusega muutub ettevõtetele kohustuslikuks esitada sissetoodavate kaubasaadetiste eelteatisi spetsiaalse ELi impordikontrollisüsteemi TRACES NT kaudu. Eelteatis tuleb esitada enne kauba piiripunkti saabumist.

Mitmed ELi riigid kannatavad taimehaiguste ja kahjurite tõttu: Itaalias on haigestunud oliivipuud ohtliku bakteri Xylella fastidiosa-ga, Portugalis on mikroskoopiline ümaruss männi-nematood hävitanud miljoneid mände ning Poolas on kartulitootjad hädas kartuli-ringmädanikuga.