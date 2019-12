Maaülikooli teadlased katsetavad uudseid kahepoolseid päikesepaneele

Hiljuti paigaldati Eesti Maaülikooli Tehnikamaja katusele päikesepaneelid, mis erinevalt seni Eestis kasutuses olevast tehnoloogiast toodavad elektrit lisaks paneeli esiküljele ka tagumise küljega ja on tunduvalt kõrgema oodatava elueaga. Teadlaste eesmärk on välja selgitada, kas uus tehnoloogia annab Eesti oludes eeliseid ning kui pikk on tema kasutusaeg.