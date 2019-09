Lõuna-Eestis müüakse maju algsest pakkumishinnast pea poole odavamalt

Laura Tammeorg selgitas, et müüjad on enda jaoks välja mõelnud minimaalse summa, mille eest nad on nõus kinnisvara müüma, kuid kauplema asutakse alles konkreetse ostuhuvi korral: „Hinda alandatakse järk-järgult, et kombata turgu ja näha, kui suur summa on võimalik maja või korteri eest kätte saada.”