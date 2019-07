Eesti Maaülikool pikendas sisseastumisperioodi

Kandideerima on oodatud nii äsja keskhariduse omandanud gümnaasiumi- ja kutsekoolilõpetajad kui edasiõppevõimalusi otsivad täiskasvanud õppijad.

"Kes on alles praegu hakanud edasiõppimise mõtteid mõlgutama, saab hea võimaluse omandada praktiline haridus valdkonnas, kus tööst puudu ei tule," rääkis õppeosakonna peaspetsialist Eda Aitsen.

Vastuvõtutingimused on samad kui korralise vastuvõtu puhul. Tehnikavaldkonna õppekavadele sisseastumiseks võib olla vajalik 19. augustil kell 10 toimuv vastuvõtukatse matemaatikas, kui ei ole sooritatud laia matemaatika riigieksamit. Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 19. augusti õhtul ning oma õppimatulek tuleb kandideerijatel kinnitada kahe päeva jooksul ehk hiljemalt 21. augustil.

Magistriõppesse toimub täiendav vastuvõtt õppekavadele, millel on 1. augusti seisuga täitmata õppekohti. Avaldusi saab kohtade olemasolul esitada 5.–25. august. Vastuvõtutingimused on samad nagu korralise vastuvõtu puhul. Kui kandidaat peab sooritama vastuvõtukatse, siis toimub see 26. augustil kell 13. Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 26. augusti õhtul, õppimatulek tuleb kinnitada kahe päeva jooksul.