Muutuv eeskiri toob kaluritele püügirahu

Mullu juunis saatis keskkonnainspektsioon ligi paarikümnele Saaremaa kalurile haldusmenetluse hoiatuse, et püügil olevad mõrrad tuleb viia vastavusse kalapüügieeskirjaga. Kalurid asusid toona seisukohale, et nemad eeskirja rikkunud ei ole ja probleem seisneb mõrra osade defi nitsiooni erinevas tõlgenduses. Oktoobris käisid riigikogu keskkonnakomisjoni istungil oma seisukohti selgitamas Saaremaa kalameeste esindajatena Saarte Kalurite Ühing MTÜ juhatuse liige Hillar Lipp ja kalur Sander Laid. Kohtumisel osalesid ka keskkonnaministeeriumi ja maaeluministeeriumi ning keskkonnainspektsiooni esindajad.

Saaremaal kasutatava mõrratüübi kariaial on rohkem nurki, see hoiab kala paremini lõksus. Nüüd on valitsusel kavas lisada kalapüügieeskirjas mõrra kui püügivahendi kohta säte, et merel ei ole kariaedade arv piiratud, kuid need peavad paiknema järjestikku juhtaia ühes otsas koos mõrrakeredega, mis võivad olla pealt lahti kuni mõrrasuupoolse esimese pujuseni.