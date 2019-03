Saaremaal põhjustavad üha rohkem kindlustuskahjusid metsloomad

„Järsu hüppe on teinud just metsloomadele otsasõidud, mis on Saaremaal kasvanud 60% võrreldes varasema aastaga,“ lausus Kivirüüt. „Kui seni on Saaremaa teedel autode ette hüpanud ja kahjusid tekitanud peamiselt kitsed, siis eelmisel aastal registreerisime ka kolm juhtumit põdraga ning lisaks ka kähriku ja pardiga. Kokku maksime saarlastele 2018. aastal autode ja metslooma kokkupõrkest tekkinud kahjude katmiseks ligi 60 500 eurot,“ märkis ta.