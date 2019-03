Meri tõi Saaremaal randa tundmatut ainet

Sarnaseid valkjat värvi tahkeid kamakaid uhtus meri tänavu jaanuaris randa Hiiumaal Kõpu poolsaarel. Siis leiti laborianalüüsi tulemuste põhjal, et tegu oli taimeõli, ilmselt palmiõliga.

Kuna palmiõli vedu laevadega on Läänemerel viimastel aastatel hoogustunud, siis on võimalik, et palmiõli jäägid sattusid merre laeva mahutite pesemise käigus.