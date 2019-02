Trigon laiendas 3,5 miljoni euroga Kaiu farmi

Kaiu lauda laiendamise projekt maksis 3,5 miljonit eurot ning kui praegu on seal 650 lüpsilehma, siis täiendava investeeringuga on seal ruumi 1100 kuni 1200 lüpsilehmale, ütles piimafarmi juht Margus Muld BNS-ile.

Samuti on Trigonil plaanis laiendada kontserni suurimat, Väätsa Agro farmi, kus on praegu 2300 lüpsilehma.

"2018. aastal oli ka suur põud, tänu sellele tõusid teraviljade ja söötade hinnad, aga toorpiimahind pole kuskile tõusnud. Mullu oli meie jaoks [piima hind] isegi 5,5 protsenti madalam, kui 2017. aastal. Kui me näeme, et kulud lähevad nii lähedale tuludele ja ma näen, et ma ei suuda sellele kuskilt lisa teenida või kulusid kokku hoida, siis ma pigem ennetaksin probleemi ja otsiksin Kärlale uut omanikku," rääkis Muld.

"Kuna söötade kulu on meil 40-50 protsenti kogu meie kuludest, aga piima hind ei tõusnud, siis ongi meie jaoks kohe ebamugav olukord. Saare peal ongi lihtsalt kallim piima toota, seal on üks ühistuline [Saaremaa] piimatööstus – kus me ka ise omanikud oleme – ega ta on ka väiksem ega suuda võistelda mandri peal asuvate piimatööstustega. Kui võrdleme mandri ja saare hinda, siis meil on alati Saaremaal piimahind odavam," ütles Muld.