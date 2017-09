Tartus on arutlusel põllu- ja maamajanduse kutsehariduse tulevik

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul peab põllu- ja maamajanduse valdkonna haridus olema eesmärgipärane, lähtuma tööandjate vajadustest, suutma vaadata tulevikku ning olema valmis reageerima ühiskonnas toimuvatele kiiretele muutustele. «Küsimus on, mida ja kuidas õpetada, et see muutuvale tööturule ja tuleviku töökohtadele sobiks ning samas oleks õppijatele atraktiivne,» sõnas minister Tamm.

Täna, 22. septembril toimub AHHAA keskuses konverentsi ettekannete ja arutluste päev. Esmalt annab ülevaate Eesti põllumajandusest Ants-Hannes Viira Eesti Maaülikoolist, kes on ühtlasi ka konverentsi moderaator. Seejärel räägivad Rain Leoma ja Karin Jõers-Türn Kutsekojast tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA eesmärgist, ning tutvustavad metsanduse ja puidutööstuse ning põllumajanduse ja toiduainetööstuse tuleviku tööjõu-uuringute tulemusi. Kerli Požogina Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusest esitleb HITSA tegemisi, räägib e-Kutsekooli konsortsiumist, tutvustab kutsekoolide digivõimekuse hindamise mudelit ja annab ülevaate möödunud aastal toimunud esimese kutsekoolide enesehindamise tulemustest. Lisaks saavad kuulajad ülevaate õpetajakoolituse võimalustest Eestis. Samuti on fookuses ka õpetajate digipädevuste standard (ISTE) ja ProgeTiigri ning eTwinningu projektid.

Sektori nutikaid lahendusi tutvustavad Meit Jürgens Agriconist, Vallo Visnapuu Timbeterist ja Robin Saluoks eAgronomist. Pärast lõunapausi teeb Haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Helen Põllo ettekande Eesti kutsehariduse hetkeolukorrast. Ettekannete järel arutlevad Margus Muld (Väätsa Agro AS), Haana Zuba –Reinsalu (Luua Metsanduskool), Marge Kusmin (Smart Education System), Siim Krusell (Kutsekoda SA) ja Helen Põllo (HTM) põllu- ja maamajandusvaldkonna tuleviku töötajatele seatavate ootuste üle.

Ettekannete päeva lõppedes kohtuvad 20 osaleja riigi esindajad, et arutada EUROPEA Internationali edasisi tegevusi. Kuulajatel on võimalus külastada Tartu piirkonna ettevõtteid Grüne Fee ja Juhani Puukool.

EUROPEA rahvusvahelist konverentsi korraldavad MTÜ EUROPEA Eesti Keskus ja Maaeluministeerium.

EUROPEA Internationali võrgustik on põllumajanduslikke, aianduslikke ja metsanduslikke kutseõppeasutusi ning koolitusinstitutsioone ühendav organisatsioon, mis loodi 1992. aastal. EUROPEA Internationali võrgustikku kuulub 25 Euroopa riiki. Võrgustiku eesmärk on põllumajandusliku kutsehariduse taseme tõstmine, õpilaste ja õpetajate vahetuse korraldamine, rahvusvaheliste koostööprojektide väljatöötamise toetamine, kutsevõistluste korraldamine ja toetamine, kutsehariduse propageerimine.

Eesti sai EUROPEA Internationali liikmeks 2005. aastal. Eestit esindab EUROPEA Internationali võrgustikus MTÜ EUROPEA Eesti Keskus, mis on Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, Luua Metsanduskooli ja Räpina Aianduskooli töötajaid ühendav koostöövõrgustik.

Konverentsi kohta saab lähemalt lugeda siit.