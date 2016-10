Naisküttide ühisjahtide traditsioon sai alguse 2010. aastal Saaremaal. Tänavu Taageperas peetud jaht oli aga eriline oma rahvusvahelise seltskonna poolest. Eestlaste kõrval käisid jahil kütid Leedust, Saksamaalt, Itaaliast, Islandilt, Bulgaariast ja Uus-Meremaalt, kokku 56 naist. See oli Eesti Naisküttide Seltsi juhatuse liikme Triin Roostfeldti sõnul maksimumpiiri lähedal osaliste arv, sest suurema hulga küttidega läinuks jahi korraldamine juba keeruliseks.

Osa uuest jahikultuurist

See, et jahil käivad koos üksnes naised, on Triin Roostfeldti sõnul Eesti jahikultuuris midagi uut ja erilist. „Naisküttidest on saanud üks osa Eesti jahikultuurist ja minu meelest parim osa sellest kultuurist, mis tegelikult on alles lapsekingades,” ütleb ta.

Roostfeldt usub, et naised toovad jahipidamisse oma naiseliku puute. „Võib-olla just naiskütid mõjutavad jahindust uute traditsioonide ja naiseliku käekirjaga, mis muudab jahi vastuvõetavamaks neilegi, kes sellesse skeptiliselt suhtuvad,” arvab ta ja tuletab meelde, et jahilkäimine ei ole eesmärk omaette, vaid kütid täidavad riiklikku tellimust, et hoida metsloomade arv kontrolli all.

Järjest rohkem naisi

2010. aasta sügisel oli Eestis 207 jahitunnistusega naist, selle aasta 1. oktoobri seisuga oli neid Eesti Jahimeeste Seltsi andmetel 337. Niisiis on viimase kuue aastaga kasvanud naisküttide hulk 39 protsenti. „Praegu korraldab Eesti Naisküttide Selts naistele peaaegu iga kuu mõne ürituse või jahi, seega saab koos käia hulga rohkem kui kuus aastat tagasi,” kõneleb Triin Roostfeldt.

Sellised kooskäimised on naisküttide jaoks Roostfeldti sõnul tähtsad. „Naised lihtsalt on loomult sellised, et tahavad isekeskis asju teha, arutada, kokku saada. Täpselt samamoodi nagu meestele meeldib aeg-ajalt omaette midagi putitada, soovivad seda naisedki.”