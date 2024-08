Galerii Vaadake, kui uhket seenesaaki metsad pakuvad

Maa Elule oma metsaskäigust pilte saatnud perekond Talviste satub metsa pea iga päev. "Lapsed väga tahavad metsa ja tunnevad peaaegu kõiki söögiseeni," ütles pereema. "Seenel käisime lastega juba siis, kui nad olid veel kärus. Ja nii iga suvi. Sirmikute jaoks on meil omad metsad ja käime seal iga päev vaatamas. Nii kaua kui hooaeg käib, me ikka midagi leiame. See ühel pildil olev vaskuss puges korvi, kui selle korraks maha panin. Õnneks ta nii ohutu, et hirmu polnud."