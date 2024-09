Üha värvilisemaks muutuvad puulehed annavad märku, et on tagumine aeg aias sügistööd ette võtta.

Töid, mis enne talve vaja teha, on mitu. Rooside ümbert tuleks ära korjata mahalangenud lehed ja panna taimede ümber turvast või talvekate. Peenramaa võiks läbi kaevata, et takistada putukate talvitumist ja umbrohu levikut. Samuti on aeg lillesibulad maha panna, loetles Hortes ASi turundusjuhi Riina Ruus.