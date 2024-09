Paul-Tech alustab koostööd Leedu põllumajandusettevõttega

Paul-Techi tegevjuht Mikk Plakk rõhutas pressiteate vahendusel, et koostöö Dotnuva Balticuga on oluline samm ettevõtte laienemisplaanides. "Dotnuva Baltic, kellel on tugev kohalolek kogu Baltikumis, saab Paul-Techi põllujaamade ametlikuks esindajaks Leedus. See võimaldab meil jõuda Leedu põllumeesteni ja aidata neil optimeerida oma sisendeid ning saavutada paremaid saagikuse tulemusi,“ selgitas Plakk.