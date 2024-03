Maaelu positiivse maine hoidmiseks allkirjastati koostöökokkulepe

30% Eesti elanikkonnast elab maal iga päev. Lisaks on teada, et pea pooltel linnas elavatel inimestel on kuskil mapiirkonnasl teine kodu, kus viibitakse pea pool oma aastaringist. On selge, et üks fookuspäev aastas veel muutust ei loo. Kuid neile, kes on valikute ees, kas tulla maale, jääda maale või jääda linna, võib anda see päev just viimase puuduoleva kinnituse otsustamiseks. Tähtis on ka piirkonna laiem maine ning inimeste üldine meelsus omavalitsuse avatusest ja koostööst oma ettevõtjate ja kogukondadega.