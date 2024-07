Kasvatusteadlase Tiiu Kuurme sõnul oli Metsküla kooli puhul kurioosne, et tegu on väga hea kooliga. Kooli õpilased võidavad olümpiaade, kool on mainekas, valitud Eesti parimaks kooliks. Ja kõigel sellel ei olnud vähimat kaalu kohtu silmis,

Foto: Urmas Luik