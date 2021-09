Alanud jahihooajal kütitakse Eestis 24 280 metskitse

Enim kitsi plaanitakse lasta Viljandi- ja Pärnumaal, vastavalt 2656 ja 2575 kitse. Maakondadest väiksema limiidiga on Hiiumaa, kus on plaanis lasta 450 kitse ja Ida-Virumaa, kus võib elu jätta 900 kitse.

"Kuigi metskitsede arvukus ei ole kõikides maakondades ühesuguse tihedusega ja ka jahipiirkondade küttimispraktika on erinev, siis sellise küttimismahu vahemik viimasel kolmel hooajal aitab ära hoida metsakahjude tõusu. Võrreldes 2019. aastaga on see oluliselt langenud,” rääkis Vahtramäe.