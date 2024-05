Lihtne nipp Nii saad teada, kas külm võttis viljapuu õied ära

Räpina aianduskooli puuviljanduse õpetaja Sirje Tooding jagab lihtsat nippi, kuidas igaüks saab oma puu õite pealt vaadata, kas on saaki loota või jääb see aasta vahele. „Võtke üks õis ja lõigake see või tehke küünega pooleks ja vaadake sisemust. Kuis sees on must või pruunistunud, siis on sigimik külmunud, kui roheline, on kõik hästi,” juhatab ta.