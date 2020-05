Põllumeeste vastus ministritele: sel kevadel töö kaotanud inimesed ei jõua põllule

Täname teid avalike vastuste eest meie avalikule kirjale! Kahju, et te ei mõista, mis Eestis ja Eesti põllumajanduses täna toimub. Kuid oleme valmis selgitustega väsimatult jätkama ja usume, et leiame ühise keele!

Tänaseks on Eesti tervishoiukriisist väljumas. Valitsus peab tegelema selle tagajärgedega – majanduskriisiga, mis seab ohtu ettevõtted ja turu varustatuse vajalike kaupadega.

Kohaliku tööjõuga ei saa vajalikus mahus arvestada, sest inimestel pole piisavat huvi raske füüsilise töö vastu põllumajanduses. Palka maksame hästi, rohkem maapiirkondade keskmisest, aga toodangu müügihind saab siin ühel hetkel piiriks – Eesti tarbija ei saa kosmiliselt kalleid kodumaiseid marju enesele lihtsalt lubada. Sel kevadel töötuks jäänud inimesed saavad veel mõnda aega Töötukassalt soodsaid hüvitisi ja otsivad erialast tööd. Nemad põllule ei jõua.

Siseminister Mart Helme kinnitas: „Meil on Eestis hulgaliselt töötuid ning see arv suureneb lähiajal ilmselt veelgi." Sellega saab ainult nõustuda: kui ukrainlased ei tule, siis lähevad maasikatootjad pankrotti, piimatootjad vähendavad karja ja paljud Eesti pered kaotavad töö. „Väited sellest, et Eesti töötajaskond ei ole piisavalt kvalifitseeritud, ei vasta tõele," vastas Mart Helme. Seegi on sulatõsi: Eesti inimesed on keskmiselt ülekvalifitseeritud ning teisteks töödeks kvalifitseeritud eestlased ei taha maasikaid korjata või lehmi lüpsta. Olulises oleme ühel nõul.

Kui saak põllule jääb, tähendab see sektori ettevõtjate hävingut. Kui pole lüpsjaid, siis jääb saamata meile ülioluline eksporditulu. Turu võtab üle Poola, Kreeka ja teiste paremini kohanenud maade toodang. Nende riikide majandused taastuvad seeläbi kriisist kiiremini. See pole hirmujutt, vaid praegu terendav reaalsus. On see teie soovitus kriisist väljumiseks – „Eelista välismaist"?! Aga peaasi, et mitte välismaist tööjõudu!

Ka meie tähtsaim prioriteet on inimeste tervis, nii meie töötajate kui toodangu tarbijate heaolu. Kinnitame: suudame tagada töötajate tervise ja ohutuse, võtame eeskujuks naaberriikide kogemused, teeme ohutuse tagamisel valitsuse ja ametnikega igakülgset koostööd. On võimalik teha töötajatele enne riiki sisenemist vajalikud testid ning luua tingimused karantiiniks. Nakatumisoht on metsa vahel põllul igal juhul väiksem, kui kaubanduskeskuses. Meie mehe mütsi ei narri, parema meelega ei narriks ka meest.