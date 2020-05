Põllumeeste avalik kiri maaeluministrile: minister Arvo Aller, tulge kohe puhkuselt tagasi!

Kirjale on alla kirjutanud Eesti Maasikakasvatajate Liidu juhatuse liige Elke Lillemets, Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Eestlased on õnnelikud, kui saavad süüa ukrainlaste virkade käte poolt korjatud Eesti maasikaid, mis on kasvanud Eesti mullas. Hooaeg on kohe algamas, ligi 800 hektaril valmib tänavu umbes 2000 tonni maasikaid. Aga vastutustundetud poliitikud ei taha, et 1500 tublit ukrainlast aitaks selle saagi ära koristada ja Eesti tarbijateni toimetada. Pigem jäägu põllule mädanema.

Tööta jäänud eestlased neid korjama ei tule, neil pole selle töö vastu piisavat huvi. Maasikaid osta ja süüa, seda küll. Siseminister Mart Helme jutt orjatöö eelistamisest on põllumeestele solvav. Ning hirmutamine, et „see pidu lõppeb ära“ on alandav ja kohatu. Selline valitsus ei hooli oma rahvast ega põllumeestest. Eesti põllumees tahab elada. Teha tööd. Tal on selleks vaja valitsuse kaasabi. Sulane on aus amet, mitte orjatöö. Me maksame selle eest ihaldatud tasu.

Eestlased on samuti töökad, aga iga töö jaoks eestlasi ei jagu, hooajatöödega on lugu eriti kehv. Nüüd, kus päike käib kõrgelt ja maasikate valmimiseni on jäänud mõni nädal, oleme olukorras, kus tonnide viisi saaki on raisku minemas, kuna Eesti valitsus ei suuda kriisiolukorras adekvaatselt käituda. Või siis ajab mõni poliitik või erakond oma poliitilise agenda ning tegeliku kriisiolukorra lihtsalt segamini. Tagajärg on sama – Eesti maasikad tänavu turule ei jõua ning põllumehed laostuvad.

Meie mure eest vastutab maaeluminister Arvo Aller isiklikult. Austatud minister! Meie mure on Teie mure. Lähinädalatel saab sellest Teie kõige põletavam probleem. Kui Te ei suuda seda lahendada, tuleb riigil Teie juhtimisel põllumeestele tekitatud kahju hüvitada ja põllul mädanevad maasikad võivad ametis jätkamise talumatult raskeks muuta.

Me ei soovi Teie läbikukkumist! Hakake tegutsema, ja kiiresti! Viimane minut on käes! Meil on kriis haripunktis ja Teie olete puhkusel?! Tulge kohe oma kabinetti tagasi ja asuge viivitamatult tööle!

Austatud poliitikud, valitsuse liikmed, kas olete valmis tulema koos meiega hooajatöölisena maasikaid korjama? Kui mitte, siis palun lubage teistel inimestel oma tööd teha, et tagada Eesti toiduga varustatus. Meie põldudel on palju eestlasi, nad on tublid. Aga neid eestlasi, kes oleks sama tublid ja tahaks põllule tulla, rohkem ei ole. Kõik on juba põllul või põlluservas ootel. Ning neid on liiga vähe.