Luige laat jääb sel aastal ära

"Kuna eriolukord kehtestati 1. maini, mis on nädal enne laata, ei jäänud meile palju kaalumisruumi - eriolukorra pikendamisel ei oleks ärajäänud üritusest tekkinud kulud meile enam taskukohased," sõnas laada korraldaja Koit Põld.

Viimastel aastatel on korraldusmeeskond Luige Näitusteväljakusse palju investeerinud, näiteks on pandud 4000 ruutmeetrit tänavakivi ning päikesepaneelid. "Oleme võtnud laene, mis vaja tagasi maksta," tõi Põld välja. "Õnneks on kõik koostööpartnerid olnud mõistvad ja ürituse edasilükkumisest meile väga suurt kahjumit ei tule."