Euroopa naaritsaid võidakse taasasutama hakata ka Saaremaale

Euroopa naaritsat hakati Hiiumaale taasasustama selle aastatuhande algul ja sellel ajavahemikul on tee Tallinna Loomaaiast Hiiumaale ette võtnud 580 naaritsat, kuid nende eluiga looduses on lühike – umbes kolm kuni neli aastat – ja kuna suremus on suur, ei ole kohanemine uue elukeskkonnaga lihtne.