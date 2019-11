Jahimehed on tänavu lasknud 3450 põtra ja 13 912 metskitse

"Kitsi on tänavu poole jahihooaja jooksul kütitud samas suurusjärgus mis 2017. jahiaastal, mil lasti kokku 15 807 metskitse,” ütles reedel BNS-ile Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) juhatuse liige Priit Vahtramäe. ”Samuti on põtrade küttimine sujunud plaanipäraselt."

Metskitse populatsioon on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Suurenenud on nii liiklusõnnetuste kui ka metsakahjude arv Seetõttu soovivad nii teadlased kui maakondlikud jahindusnõukogud, et jahimehed võtaksid arvukuse reguleerimist tõsiselt, teatas selts.