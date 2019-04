Eestisse plaanitakse esimest vetikafarmi

Mikrovetikaid tasub toota, sest need sisaldavad väga tervislikke oomega-rasvhappeid. "Magevee mikrovetikad on väga rikkad oomega-3 ja oomega-6 rasvhapete poolest," nentis Joller-Vahter. "Kui üldjuhul inimene saab neid näiteks punasest kalast, siis kala omakorda saab need väärtuslikud rasvhapped tänu sellele, et tema toiduahelasse kuuluvad mikrovetikad.