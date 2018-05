Mai lõpus avaneb hea võimalus näha toidutehaste tööd

«Eesti toiduainetööstused on väga mitmekülgsed ning tegelevad pidevalt uute ja põnevate toodete väljatöötamisega. Pole palju riike, kelle poelettidel nii rikkalik ja laialdane valik kodumaiseid tooteid. Avatud toiduainetööstuste nädal pakub tarbijatele hea võimaluse kodumaistele toiduettevõtetele külla minna, Eesti toidumeistritega tuttavaks saada ning oma silmaga näha, kuidas nii juba poelettidelt tuttavad kui ka uued ja huvitavad tooted valmivad,» sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

Maaeluministeeriumi Eesti toidu projektijuht Kadi Raudsepp rääkis, et kui varem on avatud toiduainetööstuste nädalat korraldatud sügisel, mil pikemaid reise linnadest välja vähem ette võetakse, siis sel aastal on hea võimalus külastada Eestimaa erinevates piirkondades asuvaid toidutööstusi kevadisel ajal ning avastada uusi kohti ja ettevõtteid, kelle tooted veel nii tuttavad pole.

Toidutööstused on Eesti selgroog

«Sellel, et saame täna katta oma toidulaua peaaegu täielikult vaid kodumaise toodanguga, on hindamatu väärtus. Tänu selle eest võlgneme aga tublidele Eesti toidutööstustele, keda soovin väga kiita. Just kohalikud tootjad seisavad hea kodumaise toidutootmise olemasolu, kvaliteetsuse ja jätkusuutlikkuse eest ning arvestavad seejuures alati ka tarbijate soovidega,» kommenteeris Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

«Eestis tegutseb ühtekokku ligi 450 toidutööstusettevõtet. Paljud tööstused on viimastel aastatel teinud läbi tohutu arengu, igal aastal pakutakse tarbijaile rohkesti uusi maitsvaid ja kvaliteetseid tooteid,» rääkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron. «Meie tööstustes toodetud toit on kvaliteetne, vastab kõrgetele toiduohutuse nõuetele ning Eesti toidutööstused on teinud olulisi investeeringuid oma hoonete ja seadmete uuendamiseks. Kvaliteetse toidu teekond algab hoolikalt valitud toorainest – olgu selleks siis värske ja antibiootikumivaba toorpiim, kvaliteetse kohaliku söödaga toidetud loomade liha või lähedal asuval põllul kasvav vili. Toidutootjad kannavad hoolt ka selle eest, et tooraine päritolu oleks võimalikult hästi tuvastatav,» rääkis Saron.