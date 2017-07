Üks täiesti isemoodi suvefestival kalurikülas

Kõike tehakse nii hästi «nagu iseendale» ning juba kolmandat aastat kasvab küla rahvaarv festivalipäevaks mitme tuhandeni ja seda üksnes mõnusate ja sõbralike inimeste arvelt. Ehkki tegemist on suvefestivaliga, pole batuutide, tümpsumuusika, grillpannidel poolfabrikaatide ning range ilmega turvateenistuse näol kohal tavapärast «kohustuslikku» festivaliatribuutikat.

Festivalil on hoopis kõik see hea ja kodune, mis rannaküla jaoks mõnusalt omane, aga mujal hoopis harulduseks muutuma kipub. Kavas on:

* Külalaat - kodumaiste väiketootjate käsitöö- ja toidukaup ning aia- ja metsasaadused.

* Kalalaat - Pärnu lahe kala mitmel moel.

* Lastele - kommertsivaba meelelahutus ja mängud Lasteõuel, Lastelaval ja Teatritoas.

* Kohvikud - üksnes värskest kodumaisest toorainest road kala-, küla- ja kodukohvikuis.

* Muusikud - Kukerpillid, Kõrsikud, Naised köögis, Matvere ja Raun, Lõõtsavägilased, Konterbant ning hulk omakandi tegijaid Külalaval ja Sadamalaval.

* Ja veel - Külaloomaaed ja meresõidud, Võrgukuurikino, meistriõlled-siidrid.

«Meie Küla Pidu» toimub 8. juulil Lindi külas Pärnumaal. Kolmandaks festivaliks sai tänavu valmis ka külarahva omatehtud koduleht.