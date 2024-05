Soovitus koeraomanikele: praegu tasuks metsas käies lemmik hoida rihma otsas

Eesti Jahimeeste Seltsi presidendi Margus Puusti sõnul on kevadel inimesi metsas jalutamas tavapärasest rohkem ja see on peale pikka pimedat talve normaalne. „Rajakaamerates on juba näha triibulisi põrsaid, metskitsetallesid ja põdravasikaid,” selgitas Puust ja lisas, et sellel perioodil tasuks ulukitega kokkupuuteid vältida, kuna see võib põhjustada emaslooma poolt poegade mahajätmise.