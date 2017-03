Eesti on tubli teravilja eksportija

Teravilja eksport on mõistagi seotud eeskätt sellega, millist saaki on viljapõllud andnud, et oleks, mida teistesse riikidesse müüa. 2014. ja eriti just 2015. aasta oli teraviljakasvatajatele helde ning kogusaak ulatus vastavalt üle 1,22 ja 1,53 miljoni tonni. Mullu viljapõldudelt esialgsetel andmetel saadud 0,93 miljonit tonni on võrreldav 2012. ja 2013. aastaga, mil teravilja kogusaak jäi 0,97 ja 0,99 miljoni tonni vahele. (ME)