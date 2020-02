Imeline hetk: hülgekaamera tabas hülgepoja sünni

Keskkonnaamet teavitas hiljuti, et kuna jäävaba talv on seadnud Läänemere hülged väga raskesse olukorda, on muidu merejääl poegivad emasloomad on sunnitud selleks sobivaid kohti otsima laidudelt ja kaldaala roostikest, ning seega võib veebruaris ja märtsis tavapärasest enam rannaaladel kohata hülgepoegi.