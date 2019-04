Eesti suudaks soovi korral taastada kõik oma lõhejõed

Ajalooliselt on Eestis olnud lõhedele paljunemiseks sobivaid jõgesid 12. Need on Narva, Purtse, Kunda, Selja, Loobu, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Pärnu jõgi ja Valgejõgi. Selgus, et me suudaksime taastada kõik oma ajaloolised lõhejõed.