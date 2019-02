Metsahoolduseks küsiti 1,73 miljonit eurot toetust

"On hea meel näha, et metsaomanikud on otsustanud toetusvõimalust aktiivselt kasutada," ütles Erametsakeskuse juht Jaanus Aun metsaomanike jätkuva huvi üle noort metsa hooldada. "Täna on igas maakonnas metsaomanikule abiks ka metsaühistud, kes aitavad vajadusel taotluses planeeritud tööd ära teha," lisas Aun.