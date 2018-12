Aasta merelise teo tiitli pälvis Sõrve majaka huvilistele avamine

"Lätlased saavad enam kui poolesaja meetri kõrgusel seistes oma maad näha. Selle üle on nad väga rõõmsad. Venelasi on hakanud rohkem käima, Lääne-Euroopa riikide turiste näeme vähem. Info ei ole võib-olla veel igale poole jõudnud. Kuigi turismihooaeg on ammu läbi, tullakse nüüdki. Tänu MTÜ Sõrve Külastuskeskus juhatajale Andro Roosilehele, kes torni renoveerimise ette võttis, on juba tuhanded inimesed saanud imepärast vaadet nautida," rääkis Arno Vinni.