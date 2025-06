Veiseliha pöörane hind pani veisehakkliha tootmise pausile

Atria tegevdirektor Meelis Laande sõnas Maa Elule antud kommentaaris, et hetkel on lihatööstuse suurimaid muresid veiseliha kohati juba ebanormaalne hinnakasv. Nii tuli ettevõttel vastu võtta otsus, et kaubamärgi Maks & Moorits all müüdava veisehakkliha tuleb ajutiselt müügilt maha võtta ja mõnda aega see kaupluselettidele ei jõuagi.