Kogu euroliidus on lihaveisekarjad vähenemas. Euroopa Liidu põllumajanduse tulevikuprognoosi järgi kahaneb veiste arv 2035. aastaks 3,2 miljoni võrra. See on tingitud väikesest kasumlikkusest ja ka rangematest keskkonnanõuetest.​

Foto: Boris Roessler/Scanpix