Loomaarstide praktiline õpe saab lisaraha

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et loomade tervis on maaelu ja majanduse kestliku arengu nurgakivi. Loomataudid mitte ainult ei sea ohtu loomade heaolu, vaid põhjustavad ka suuri majanduslikke kahjusid. „Veterinaarharidus mängib olulist rolli toiduohutuse ja toidujulgeoleku tagamisel, mis on riigi jaoks elutähtis. Seetõttu toetame Eesti Maaülikooli rahaliselt, et tagada igal aastal piisav arv pädevaid loomaarste,“ lisas minister.