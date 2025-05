Räpina aianduskooli õpetaja Toivo Niiberg on Maa Elule rääkinud, et ka tema jaoks on sirel üks lemmikutest, mida kevadel vaasi tuua. Selleks, et sirel vaasis kaua säiliks, tuleks Niibergi sõnul peaaegu kõik lehed eemaldada ja lõikekohast 4–5 cm ulatuses eemaldada koor, söestada küünlaleegis nii, et see veidi praksuma hakkaks ja panna oksad vaasivette, kuhu on lisatud 1 tl suhkrut ja ½ tl sidrunhapet.