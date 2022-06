Sireliõied tohterdavad ihu

Minule on sirel üks lemmik vaasis. Et sirel vaasis kaua säiliks, tuleks peaaegu kõik lehed eemaldada ja lõikekohast 4–5 cm ulatuses eemaldada koor, söestada küünlaleegis nii, et see veidi praksuma hakkaks ja panna vaasivette, kuhu on lisatud 1 tl suhkrut ja ½ tl sidrunhapet. Ööseks võiks vaasi tõsta jahedamasse kohta. Nii seisvad sirelid vaasis ligemale nädala.